POL-PDLU: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Speyer (ots) -

Wegen des Feiertags "Heilige Drei Könige" in Baden Württemberg am kommenden Freitag rechnet die Polizei Speyer wie auch in den vergangenen Jahren mit einem hohen Besucheraufkommen. Erfahrungsgemäß wird es insbesondere nach dem Besuch der Stadt Speyer gegen Abend rund um den Festplatz und auf der B 39 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Den Besuchern wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Den Besuchern aus Baden Württemberg, die mit dem eigenen PKW gekommen sind, wird je nach Verkehrslage geraten, bei der Abfahrt auch die B 9 in Richtung Ludwigshafen zu nutzen, um dann am Autobahnkreuz Speyer auf die A 61 in Richtung Baden Württemberg abzufahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell