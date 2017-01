POL-NOM: Täter sorgte vor

Osterode (ots) - Osterode, Lindenstraße, 01.01.17, 00.00 Uhr - 02.01.17, 12.00 Uhr

OSTERODE (US) Gute Vorsätze für das neue Jahr! Vielleicht traf dies auch auf den bislang unbekannten Täter zu. Leider wählte er definitiv den falschen Weg für seine Familienplanung. In der Nacht von Sonntag auf Montag plünderte er, nachdem er den Kondomautomat in der Lindenstraße gewaltsam geöffnet hatte, den gesamten Inhalt. Laut Aussage des Geschädigten befanden sich ca. 60 - 80 Kondome, div. Liebesspielzeuge sowie Bargeld im Automat. Aufgrund der Sachbeschädigung und des Diebstahls entstanden der geschädigten Firma ein Schaden i.H.v. 1420,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell