POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Uslar (ots) - (tm) In der Zeit vom 22.12.2016, 11.00h - 23.12.2016, 13.30h dringen bisher unbekannte Täter in der Sollingstr. in Uslar/Kammerborn durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Doppelhaushälfte ein. Im Haus durchsuchen der oder die Täter mehrere Räume und entwenden Schmuck in bisher unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/926000 entgegen.

