Uslar (ots) - (tm) Am 24.12.2016, 04.25h, befährt eine 25-jährige Einwohnerin aus Dresden mit ihrem PKW die L 554 von Adelebsen in Richtung Uslar/Offensen. Kurz vor der Ortschaft Offensen läuft nach Angaben der Fahrzeugführerin "ein Tier" auf die Fahrbahn. Die 25-jährige weicht nach links aus und fährt in die Schutzplanke. An der Schutzplanke und dem PKW entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro.

