Uslar (ots) - (tm) Am 23.12.2016, 08.10h, befährt eine 58-jährige Einwohnerin aus Wahlsburg mit ihrem PKW die K 449 von Bodenfelde in Richtung Uslar, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn läuft. Das Reh wird vom PKW erfasst und verendet an der Unfallstelle. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

