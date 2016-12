POL-NOM: PKW- Fahrer flüchtet nach Unfall

Uslar (ots) - USLAR-SCHÖNHAGEN (js) Am Mittwoch, dem 21.12.16, gegen 05.45 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter PKW- Fahrer mit einem Fiat Punto die Unterdorfstraße in Schönhagen aus Richtung Steintorstraße kommend in Richtung Lunaustraße. In Höhe der Einmündung der Kastensiekstraße prallte das Fahrzeug gegen einen geparkten PKW und beschädigte diesen erheblich. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug auf den dortigen Gehweg geschoben. Das verursachende Fahrzeug geriet nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hausecke. Dort blieb das Fahrzeug stark beschädigt stehen. Der verantwortliche Fahrer verschloss den PKW, schaltete die Warnblinkanlage ein und lief anschließend in Richtung Lunaustraße davon. Es soll sich um einen schlanken, sportlichen jungen Mann handeln, ca. 25 Jahre alt. Die anschließende Fahndung verlief ergebnislos. Das verursachende Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden von ca. 6.000 EUR. Personen, die den flüchtenden Fahrer gesehen haben oder auch andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000, in Verbindung zu setzen.

