POL-NI: Stadthagen-Fahrradcodierung beim Kommissariat Stadthagen

Nienburg (ots) - (BER)Am Donnerstag,10.08.2017, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr , werden auf dem Gelände der Polizei in Stadthagen wieder Fahrräder codiert. Mittels eines modernen Prägegerätes, welches auch im Fahrzeugbau zur Markierung von Teilen genutzt wird, versehen Ute Piesker und Kontaktbeamter Carsten Köller Räder mit einer Individualnummern. Anhand dieser Nummer kann der rechtmäßige Eigentümer jederzeit von einem Polizeibeamten festgestellt werden. Die Zufahrt auf das Gelände erfolgt von der Vornhäger Straße. Anmeldungen werden nicht entgegen genommen, eine gewisse Wartezeit sollte also in Kauf genommen werden. Der Personalausweis und, soweit vorhanden, ein Eigentumsnachweis sollten vorgelegt werden können. Carbonräder werden nicht codiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell