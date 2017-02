POL-NI: Tatbeteiligte nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

1 weiterer Medieninhalt

Die Polizei Bückeburg sucht die drei dunkel gekleideten Männer und ihre weibliche Begleitung. Bild-Infos Download

Bückeburg (ots) - (ma)

In den frühen Morgenstunden des 05. November 2016 wurden an der Stadtkirche in Bückeburg zwei Bückeburger im Alter von 23 und 18 Jahren Opfer einer gefährlichen Körperverletzung.

Die beiden Opfer hatten zuvor gegen 03.00 Uhr eine Spielhalle auf der Langen Straße in Bückeburg verlassen und wurden von mindestens drei Männern unmittelbar auf dem Gehweg vor dem Haupteingang der Stadtkirche mehrfach geschlagen und am Boden liegend getreten.

Vermutlich waren die Täter während oder vor der Tat in Begleitung einer Frau.

Bilder aus einer Überwachungskamera zeigen die wahrscheinlichen Tatbeteiligten und die gesuchte weibliche Begleitung.

Nach den bisherigen Ermittlungen könnten die Frau und auch die drei Männer evtl. aus dem Raum Petershagen/Lahde stammen. Die Tatverdächtigen könnten osteuropäischer Herkunft sein.

Hinweise zu den Personen nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722-9593-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell