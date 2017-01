POL-NI: Zahlreiche Einbrüche in Wohnhäuser in Hülsede, Riepen und im Stadtgebiet von Bad Nenndorf

Bad Nenndorf-Rodenberg (ots) - (PBe)Am frühen Abend des 23.01.2017 kam es in Hülsede zu insgesamt vier Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen in Wohnhäuser. Die Täter gelangten nach Aufhebeln von Türen ins Gebäudeinnere und entwendeten in Abwesenheit der Bewohner Bargeld und Schmuck in erheblicher Höhe. Fast wäre es gelungen, die Täter dingfest zu machen, denn ein Anwohner bemerkte zwei junge Männer, die sich auf seinem Grundstück herumtrieben und später in ein in der Nähe wartendes Fahrzeug einstiegen und davonfuhren. Er bemerkte jedoch erst am darauffolgenden Tag, dass jemand versucht hatte seine Kellertür aufzuhebeln. Aufgrund seiner Beobachtungen am Vorabend vermutet die Polizei, dass es sich dabei um die Täter handelte. Diese waren offenbar zu dritt unterwegs - zwei, die in die Häuser eindrangen und ein dritter, der in Tatortnähe in einem Fahrzeug auf seine Komplizen wartete.

"Eine nicht ungewöhnliche Vorgehensweise. Es handelt sich bei diesen organisierten Einbrüchen um Taten, bei denen ein Täter selten allein agiert und meistens ein Mittäter in einem Fluchtfahrzeug in der Nähe des Tatortes wartet" , so der Leiter des Polizeikommissariates Bad Nenndorf, EKHK Michael Panitz. Daher sollten Nachbarn in jedem Falle die Polizei verständigen wenn ihnen in ihrer Straße ein Fahrzeug auffällt, das scheinbar nicht dorthin gehört. "Wir kommen lieber einmal vergebens als hinterher davon zu erfahren, dass jemand etwas Entscheidendes beobachtet und sich nicht getraut hat, bei uns anzurufen".

Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer im Alter von etwa Mitte 20 handeln, die in einer dunklen Limousine flohen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort zu alarmieren und keinesfalls selbst tätig zu werden. Hilfreicher sind Feststellungen über das Aussehen der Täter, ihre Bekleidung und Fluchtwege.

Ebenfalls am 23.01.17 kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Riepen, wo die Täter ebenfalls reiche Beute machen konnten. Auch hier waren die Bewohner nicht zu Hause.

Am selben Abend kam es dann noch zu zwei weiteren Einbrüchen im Stadtgebiet Bad Nenndorf. Die Täter kletterten auf die Balkone, hebelten die Balkontüren auf, gelangten ins Wohnungsinnere und entwendeten Schmuck.

Auch in den vorliegenden Fällen wird die Bevölkerung gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Tel. 05723/9461-0 an die Polizei zu wenden.

