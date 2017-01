POL-PDKH: Geschwindigkeitskontrollen

Bärenbach (ots) - Am 11.01.2016 wurden auf der Bundesstraße 41 in der Zeit von 18:30 Uhr bis 23:30 Uhr im Bereich der Abfahrt Bärenbach Radarkontrollen durchgeführt. In diesem Bereich ist die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Von 427 gemessenen Fahrzeugen waren 51 zu schnell unterwegs. Es wurden 46 Verwarnungen und fünf Anzeigen, welche mit einem Punkteeintrag in der zentralen Verkehrsdatei sanktioniert werden, festgestellt. Ein Fahrzeugführer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

