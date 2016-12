POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6

Nienburg (ots) - (BER)Heute Nachmittag gegen 15.40 Uhr befuhr ein 21 - jähriger Mann aus Nienburg mit einer 19 - jährigen Beifahrerin die B6 von Nienburg kommend in Richtung Hannover. In Höhe Meinkingsburg bei Kilometer 36,8 geriet er mit seinem Opel auf den unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Nach dem Zusammenprall mit der Mittelleitplanke schleuderte er quer über die zwei Fahrstreifen, überfuhr den Straßengraben sowie einen Wildschutzzaun und überschlug sich. Ca. 15 Meter von der Fahrbahn entfernt blieb der Pkw auf dem Dach liegen. Der junge Fahrer konnte sich unverletzt aus dem Pkw befreien, die Beifahrerin wurde eingeklemmt, musste von den Rettungskräften befreit werden und wurde schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die B 6 musste in Richtung Hannover komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell