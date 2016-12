POL-NI: Noch zwei Verkehrsunfallfluchten am Mittwoch

Nienburg (ots) - (BER)Am Mittwoch Nachmittag, in der Zeit zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr wurde ein grauer Skoda auf dem Parkplatz Am Schloss / Finanzamt vermutlich durch den Zusammenstoß mit einer Anhängerkupplung am Stoßfänger beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 14.35 Uhr begegneten sich auf der Niedernwöhrener Dorfstraße zwei Pkw. Der 30 - jährige Fahrer eines Citroens musste aufgrund des Überfahrens des Mittelstreifens durch den Entgegenkommende nach rechts ausweichen. Trotzdem kam es zum Zusammenprall der Außenspiegel. Der Entgegenkommende fuhr ohne Anzuhalten weiter. Bei dem Verursacher handelt es sich vermutlich um den Fahrer eines VW Golf oder Polo. Hinweise bitte an die Polizei Stadthagen: 05721 / 40040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell