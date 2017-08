POL-HM: Einbruch in einen Getränkemarkt / Fahndung durch Hubschrauber

Fischbeck (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag/Sonntag (06./ 07.08.17) in einen Getränkemarkt im Kötnerweg eingebrochen. Der oder die Täter sind offenbar gestört worden, denn sie hinterließen zwei Rucksäcke mit Diebesgut am Tatort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde somit nichts entwendet. Die eingeleitete Fahndung mit Hilfe eines Hubschraubers führte nicht zum Erfolg.

Hinweise auf den/die Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei in Hameln sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell