POL-F: 170119 - 67 Frankfurt-Nordend/Westend: Polizei warnt vor Taschendiebstahl aus Fahrradkörben

Frankfurt (ots) - (em) Seit Beginn des Jahres kam es im Nord- und Westend vermehrt zu Handtaschendiebstählen aus Fahrradkörben.

So wie einer 55-jährigen Frau aus Eschersheim erging es in diesem Jahr schon neun weiteren Bürgerinnen und Bürgern: Am 12. Januar 2017 war sie morgens auf ihrem Fahrrad auf dem Alleenring im Bereich Miquel-/Adickesallee auf dem Weg zur Arbeit. Ihre Handtasche hatte sie in ihrem Fahrradkorb hinter dem Sattel verstaut. Plötzlich musste sie feststellen, dass diese weg war - gestohlen.

Bislang konnte nur eine Handtasche wieder aufgefunden werden - leider leer.

Damit Ihnen nicht dasselbe widerfährt, hier einige Tipps der Polizei:

- Legen Sie keine Wertsachen in den Fahrradkorb, sondern verstauen Sie diese in der Innentasche Ihrer Kleidung.

- Ihre Wertsachen können Sie beim Radfahren eng am Körper tragen, indem Sie einen Bauchgürtel, eine Brusttasche oder die Innentaschen eines Rucksackes nutzen.

- Falls Sie doch Opfer eines Taschendiebes werden sollten, benachrichtigen Sie sofort über den Notruf 110 die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell