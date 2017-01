POL-HM: Alkoholisierter Autofahrer überfährt Verkehrsinsel und flüchtet

Hess. Oldendorf (ots) - Im Einmündungsbereich Landesstraße 434 / Kreisstraße 84 (Ellerbachstraße) kam es am Freitag, 20.01.2017, kurz vor 23.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, der von einem alkoholisierten Autofahrer verursacht wurde.

Der 24-jährige Unfallverursacher aus Polen befuhr mit einem VW Passat die Ellerbachstraße(Rohden) in Richtung Landesstraße 434. Vor der Einmündung überfuhr der Passat eine Verkehrsinsel und drückte sämtliche Verkehrseinrichtungen / Schilder um, die sich auf dem Verkehrsteiler befanden.

Der Passat verlor durch die Kollisionen ein Nummernschild, das am Unfallort zurückgelassen wurde. Der VW Passat setzte seine Fahrt trotz des entstandenen Sachschadens fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein Zeuge bemerkt die beschädigten Verkehrseinrichtungen und informiert die Polizei. Während eine Streifenwagenbesatzung an der Unfallstelle die Schäden begutachtete und erste Ermittlungen bezüglich einer Verkehrsunfallflucht aufnahm, kamen aus Richtung Rohdental zwei Fußgänger mit Einkaufstüten in den Händen an ihnen vorbei. Bei der Überprüfung der Personen stellten die Beamten fest, dass der eine Mann (24) der Halter des Fahrzeuges ist, dessen Nummernschild an der Unfallstelle gefunden wurde und als Verursacherfahrzeug in Frage kommt.

Durch weitere Ermittlungen verdichtete sich der Verdacht dahingehend, dass der 24-Jährige der Fahrer des VW Passat und Verursacher des Verkehrsunfalles war.

Bei ihm konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille. Es folgten eine Blutentnahme und die Führerscheinsicherstellung.

Bei einer Absuche im Nahbereich konnte die zuständige Streifenwagenbesatzung den unfallbeschädigten VW Passat auf dem Parkplatz eines Gaststättenbetriebes in Rohdental auffinden.

Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell