POL-HI: Elze - versuchte Brandstiftung an Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Elze - Am Morgen des 10.10.2017 stellten die neuen Eigentümer eines älteren Einfamiliehauses in der Sedanstraße fest, dass auf der Terrasse ihres neuen Domizils offenbar versuchte worden war, ein Feuer zu legen. Unbekannte hatten eine Kerze entzündet. Als "Kerzenhalter" diente eine Plastikflasche, welche mit Papier als Brandbeschleuniger umlegt war. Das Papier wurde entzündet und es enstand Rauchschaden an der Fassade des Hauses. Das Feuer erlosch witterungsbedingt von selbst. Die Ermittlungen dauern an, Zeugen werden aber gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Tel.Nr. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

