POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (TK) Am Freitag, 03.02.2017, kam es in der Zeit von 05.45 Uhr bis 10.10 Uhr auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte in der Straße Lange Maße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 56-jährige Hildesheimerin stellte in diesem Zeitraum ihren PKW Peugeot 206 auf dem Parkplatz ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren PKW am vorderen rechten Kotflügel beschädigt und sich nicht um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro gekümmert hatte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell