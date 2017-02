POL-HI: Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY ungelöst Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei Hildesheim

Hildesheim (ots) - Am 04.07.2015 kam es bei dem Panoramaweg in Hildesheim zu einem Raubüberfall auf vier Personen. Die Polizei Hildesheim berichtete bereits im Juli 2015 von der Tat und suchte Zeugen. Die Opfer im Alter von 38-42 Jahren hielten sich in einem schwarzen Jeep auf, hörten Musik und genossen den Blick über Hildesheim. Die zwei unbekannten Beschuldigten schlugen ohne Vorwarnung gegen 02:20 Uhr äußerst brutal zu. Der Mann bekam einen Faustschlag ins Gesicht, zwei Frauen wurden zu Boden gedrückt und eine Frau wurde aufgefordert, Wertgegenstände aus dem Jeep auszuhändigen. Während der Tatausführung hielten die Beschuldigten Messer an die Kehlen der zwei am Boden liegenden Frauen. Die zwei unbekannten Beschuldigten flüchteten anschließend vermutlich mit einem dunklen Pkw mit Hildesheimer Kennzeichen in Richtung Neuhof/Robert-Bosch-Straße. Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - 25-30 Jahre alt - 175-180 cm groß - Athletische Statur - Südländisch wirkend - Gepflegter Dreitagebart - Sehr auffällig gepflegte Augenbrauen - Flache Lippen - Nase sehr schlank - Schwarze Wollmütze mit Grobstrickband

Der Raubüberfall wird am 08.02.2017 bei Aktenzeichne XY ungelöst auf ZDF um 20:15 Uhr von einem Kollegen der Polizei Hildesheim dargestellt. Die Polizei hofft, dass sie über die Ausstrahlung an weitere Informationen kommt und die Täter überführen kann.

