POL-HI: Gronau - Schwerer Verekhrsunfall vom 30.01.2017 - Auch die Beifahrerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Hildesheim (ots) - Gronau - Die bei dem Verkehrsunfall vom 30.01.2017 auf der L 482 schwerst verletzte Beifahrerin und Ehefrau des noch an der Unfallstelle verstorbenen Fahrers des BMW erlag am 31.01.2017 in einem Hildesheimer Krankenhaus im Alter von 74 Jahren ihren schweren Verletzungen. Der 79-jährige kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Spekulationen, er habe zuvor einen Herzinfarkt erlitten, können seitens der Polizei nicht bestätigt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell