POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim Sarstedt-Heimgartenstraße Höhe Vereinsstraße

Ein Sarstedter parkte seinen silbernen Mercedes am 28.01., 10:30 Uhr bis 30.01., 09:35 Uhr rechtsseitig am Fahrbahnrand der Heimgartenstraße unmittelbar hinter der Einmündung zur Vereinsstraße. In dieser Zeit muss ein anderes Kraftfahrzeug, vermutlich mit einer Anhängerkupplung rückwärts gegen den Mercedes gefahren sein und die vordere Stoßstange, die Motorhaube, sowie den Kühlergrill beschädigt haben. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Wer Hinweise zur Unfallflucht geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Sarstedt unter 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell