POL-EN: Hattingen - Polizei stoppt Pkw. Der Fahrer wurde in Gewahrsam genommen.

Hattingen (ots) - Am 30.12.2016, gegen 03.15 Uhr, hielten Polizeibeamte auf der Straße Am Büchsenschütz / Werksstraße einen stark unfallbeschädigten Pkw Daimler Chrysler eines 32-jährigen Hattingers an. Bei der Überprüfung des Fahrers stellten sie fest, dass er unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten brachten den 32-jährigen aufgrund seines Gesundheitszustandes zur Polizeiwache. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

