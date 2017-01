POL-RT: Stromkasten in Flammen; Verkehrsunfälle - teils mit Verletzten, Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft; Brennender Weihnachtsbaum; Randalierer festgenommen; Einbruch

Reutlingen (ots) - Stromkasten in Flammen

Zum Brand eines Stromverteilerkastens in der Rottweiler Straße sind in der Nacht zum Dienstag, gegen 23.45 Uhr, Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Offenbar in Folge eines technischen Defekts hatte sich der Verteilerkasten entzündet, wobei das Feuer anschließend noch auf daneben gelagerte Säcke mit Plastikmüll übergriff. Polizeibeamte hielten den Brand mit einem Feuerlöscher in Schach, bevor die Feuerwehr ihn löschte. Der angrenzende Gartenzaun blieb unbeschädigt. Techniker des örtlichen Stromversorgers nahmen sich der Stromversorgung der durch den Brand stromlos gewordenen Haushalte in der Rottweiler Straße an. (ak)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft

Wegen Streitigkeiten und Schlägereien mussten mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei in der Nacht zum Dienstag zweimal zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße ausrücken. Zunächst war es gegen 0.45 Uhr zu Handgreiflichkeiten unter zehn bis 15 teils alkoholisierten Bewohnern gekommen. Als im Rahmen der Ermittlungen die Identität eines 18-jährigen aus Eritraea festgestellt werden sollte, leistete er hiergegen Widerstand, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Als er einen Schwächeanfall vorgab, wurde vorsorglich der Rettungsdienst verständigt. Nach ärztlicher Untersuchung, die keine behandlungswürdigen Symptome erbrachte, wurde der 18-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen, musste aber auf richterliche Entscheidung zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Gegen 3.20 Uhr mussten die Einsatzkräfte wieder in die Unterkunft fahren, weil es zwischen dem 18-Jährigen und einem 30-jährigen Landsmann erneut zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen war. Als die Security-Mitarbeiter einzugreifen versuchten, bewarf der 18-Jährige diese mit einem Stuhl. Verletzt wurde hierbei niemand. Hiernach wurde der Beschuldigte auf richterliche Anordnung bis zum Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (ak)

Aichtal (ES): Hoher Schaden bei Vorfahrtsverletzung

Rund 17.000 Euro Sachschaden sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Raiffeisenstraße entstanden. Ein 40-Jähriger war gegen sechs Uhr bei noch ausgeschalteter Ampel mit seinem Mercedes von der Hindenburgstraße in die bevorrechtigte Raiffeisenstraße eingebogen und hatte dabei die Vorfahrt eines von links kommenden und in Richtung Nürtingen fahrenden Ford Galaxy eines 62-Jährigen missachtet. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Aichtaler Feuerwehr war wegen ausgelaufener Betriebsstoffe mit zwei Fahrzeugen und neun Mann im Einsatz. Der Rettungsdienst war vorsorglich vor Ort, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. (ak)

Esslingen (ES): Pedelec-Fahrer übersehen

Einen Pedelec-Fahrer hat eine 27-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung Zeppelinstraße und Dieter-Roser-Brücke übersehen und angefahren. Die Frau war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Skoda Oktavia auf der Zeppelinstraße unterwegs. An der Einmündung wollte sie nach rechts in Richtung B 10 einbiegen. Sie hielt zunächst an, um auf den fließenden Verkehr zu achten. Beim Anfahren übersah sie jedoch einen von rechts kommenden und bevorrechtigten, 54 Jahre alten Fahrer eines Pedelecs. Dieser wurde von dem Skoda seitlich erfasst und nach rechts auf die Fahrbahn geworfen. Der Fahrer des Elektrofahrrades trug einen Schutzhelm, sodass er zum Glück nur leicht verletzt wurde. Er konnte nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Unterensingen (ES): Volltrunken gegen parkendes Auto gekracht

Weil sie deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, hat eine 55-Jährige am Montagabend mit ihrem VW Polo einen geparkten VW Caddy übersehen. Die Polofahrerin war gegen 18.25 Uhr auf der Esslinger Straße unterwegs, als sie einen im Bereich des Parkplatzes eines Floristikgeschäfts geparkten VW Caddy übersah und mit Schwung dagegen krachte. Der Grund der Unachtsamkeit schlug den Polizeibeamten bei der nachfolgenden Unfallaufnahme gleich deutlich riechbar entgegen. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von weit mehr als drei Promille. Sie musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der VW Polo war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. (cw)

Wendlingen (ES): Weihnachtsbaum in Brand geraten

Ein brennender Weihnachtsbaum hat am Montagabend, gegen 17.45 Uhr, in der Ludwigstraße für Aufregung gesorgt. Der Baum war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, was von den Wohnungsinhabern zum Glück rasch bemerkt wurde. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, konnten sie den Baum mit einem Pulverlöscher ablöschen. Der Inventarschaden blieb mit geschätzten 1.000 Euro überschaubar. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurde eine 12-jährige Bewohnerin vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Von den übrigen Hausbewohnern wurde niemand verletzt. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Randalierer festgenommen

Ein 35-jähriger indischer Asylbewerber musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er in einem Einkaufsmarkt in der Nürtinger Straße randaliert hatte. Gegen 17 Uhr wurde die Polizei von Mitarbeitern des Einkaufsmarktes alarmiert, nachdem der Mann im Geschäft aufgefallen war, weil er Kunden anpöbelte. Angestellte verwiesen ihn aus dem Laden und eskortierten ihn auf den Parkplatz. Bei der nachfolgenden Kontrolle durch die Polizeibeamten wurde er immer aggressiver und schlug nach den Beamten. Nachdem er sich nicht beruhigen ließ, wurde er festgenommen, wobei er heftigen Widerstand leistete. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er auf richterliche Weisung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Verletzt wurde niemand. (cw)

Esslingen (ES): Cabriodächer aufgeschlitzt (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben am Montag die Dächer zweier Cabrios aufgeschlitzt und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr schnitten sie das Dach eines in der Tiefgarage in der Straße Pulverwiesen geparkten Fiat 500 Cabrio auf und richteten dabei einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro an. In der Achalmstraße schlitzten Unbekannte zwischen 7.40 Uhr und 16.40 Uhr das Dach eines dort geparkten Smart auf. Der Schaden hier ist noch nicht bezifferbar. In beiden Fällen hat das Polizeirevier Esslingen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-330 um Hinweise. (cw)

Plochingen (ES): In Stadtbibliothek eingebrochen (Zeugenaufruf)

In die Stadtbibliothek Am Markt ist ein noch Unbekannter zwischen Montag, 11 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, eingebrochen. Über einen Anbau kletterte der Einbrecher zu einem Fenster im ersten Obergeschoss. Dieses brach er auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Bibliotheksräumen. Diese durchsuchte er nach Wertvollem, wobei er auf einen Wertschrank stieß. Diesen brach er auf und plünderte ihn aus. Die Höhe des Sachschadens und der Wert des Diebesgutes sind noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07153/3070 um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Glätte durch Wasserrohrbruch

Auf einer Länge von etwa 250 Metern war infolge eines Wasserrohrbruchs in der Nacht zum Dienstag die gesamte Fahrbahn der Rheinlandstraße überschwemmt. Als die von einem Verkehrsteilnehmer gegen 1.45 Uhr alarmierte Polizei eintraf, hatte sich bereits Glatteis gebildet. Glücklicherweise war gerade ein Streufahrzeug unterwegs, das die Beamten anhielten. Der betroffene Bereich musste mehrmals intensiv abgestreut werden. Mitarbeiter der Stadtwerke Tübingen stellten das Wasser ab und übernahmen die weiteren Maßnahmen. (ak)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell