POL-HI: Banteln/Eime - Zwei Trunkenheitsfahrten am Wochenende

Hildesheim (ots) - Banteln/Eime - Zwei Fälle von Trunkenheit im Straßenverkehr beschäftigten die Polizei Elze am zurückliegenden Wochenende. In den frühen Morgenstunden des Samstags meldete gegen 02.30 Uhr ein vorbeikommender Autofahrer einen auf dem Grünstreifen der B 3 stehenden VW Golf IV kurz hinter dem Bantelner "Blitzer" in Fahrtrichtung Hannover. Die Funkstreifenbesatzung stellte einen jungen Mann aus Gronau fest, der von einem Fußballturnier kommend infolge Alkoholgenusses die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte und auf den Grünstreifen der B 3 lenkte. Es entstand zwar kein Sachschaden aber einem Alkoholtest musste sich der junge Mann trotzdem unterziehen. Der Test ergab einen Wert von knapp über 1,6 Promille. Folgen waren Blutprobe und Entzug des Führerscheins. Deutlich weniger aber trotzdem eine ausreichende Menge wies ein Alcotest bei einer 44-jährigen Fahrerin eines Volvo am Sonntag gegen 16.55 Uhr in Eime auf. Die Frau wurde in der Bantelner Straße angehalten und kontrolliert. Der Test ergab einen Wert von knapp unter 0,8 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie erwartet ein 4-wöchiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell