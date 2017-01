POL-HI: Schwerer Unfall auf der B243

Hildesheim (ots) - Am gestrigen Tag kam es gegen 12:30Uhr auf der Bundesstraße 243 zu einem Verkehrsunfall mit drei schwerverletzten und einer leichtverletzten Person. Der 34-jährige Fahrer eines Suzuki befuhr die B243 aus Richtung Hildesheim kommend und wollte an der Kreuzung Marienburg nach links in die Beusterstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer aus Bad Salzdetfurth jedoch einen entgegenkommenden Multivan. Nach der Kollision drehten sich die Fahrzeuge, stießen gegen eine Verkehrsinsel und kamen parallel nebeneinander zum Stehen. Der 45-jährige Fahrer des Multivan, der allein unterwegs war, wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. In dem Suzuki saßen drei Insassen, die alle schwerverletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht wurden. Die 68-jährige Beifahrerin war in dem Suzuki eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit. Die Vollsperrung wurde um 13:45 Uhr aufgehoben. Der Gesamtschaden wird auf ca. 26000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell