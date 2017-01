POL-HI: Elze - Versuchter Einbruch in Wohnstift

Hildesheim (ots) - Elze - Bislang noch unbekannte Täter versuchten im Tatzeitraum 20.01.- 23.01.2017 mittels eines Hebelwerkzeuges das Kunststofffenster zum Verwaltungsbüro des Johanniter-Stifts Elze in der Sehlder Straße aufzuhebeln. Es konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Das Fenster hielt den Hebelversuchen Stand, so dass die Täter nicht in das Gebäude gelangen konnten oder aber bei der weiteren Tatausführung gestört wurden. Zeugenhionweise bitte an die Polizei Elze unter tel.: 05068/93030

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell