POL-HI: Zwei Fahrzeuge entwendet - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Am Wochenende wurden zwei Fahrzeuge aus dem Ortsteil Ochtersum gestohlen. Beide Fahrzeuge waren in der Lise-Meitner-Straße geparkt. Der 29-jährige Geschädigte des grauen Audi A3 hatte seinen Pkw vor einem Mehrfamilienhaus am Freitag den 20.01.2017 abgestellt. Am Samstag gegen 12:00 Uhr war noch alles in Ordnung. Am heutigen Morgen fiel ihm der Diebstahl auf. Die Geschädigten des grauen VW Caddy konnten die Tat auf den Zeitraum 22.01.2017 14:00 Uhr bis 23.01.2017 07:45 Uhr eingrenzen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 entgegen.

