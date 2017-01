POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt (bli) - Eine 36-jährige Alfelderin stellt am Samstag, 21.01.2017, gegen 09.15 Uhr, ihren Pkw auf einem Firmenparkplatz in der Käthe-Paulus-Straße in Sarstedt zum Parken ab. Als sie gegen 16.45 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrt, stellt sie fest, dass nun die Heckklappe und -schürze ihres Fahrzeuges stark eingedellt sind. Offensichtlich ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kfz gegen den Pkw der Alfelderin gestoßen und hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Sarstedt unter der Telefonnummer: 05066 / 9850 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell