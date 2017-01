POL-PDLD: Technischer Defekt ausgeschlossen

Bad Bergzabern (ots) - Am gestrigen Mittwoch ist das Brandobjekt in Bad Bergzabern, in dem am vergangenen Freitagvormittag ein Bewohner zu Tode kam, von einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigten zusammen mit einem Brandermittler der Kriminalinspektion Landau aufgesucht worden. Im Ergebnis kamen beide zu dem Schluss, dass ein technischer Defekt als Brandursache auszuschließen ist. Nach dem Ergebnis der Untersuchungen fand das Brandgeschehen im Zimmer des Verstorbenen seinen Ursprung. Entsprechende Spuren wurden im Matratzenbereich seines Bettes gefunden. Es ist nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen davon auszugehen, dass brandursächlich der unsachgemäße Umgang mit offener Flamme oder Glut durch den infolge des Brandes verstorbenen Bewohner war.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell