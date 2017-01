POL-HI: Alfeld (hen) Unfallflucht. Zeugen gesucht.

Hildesheim (ots) - Alfeld, Hannoversche Straße, Kreisel 20.01.2017, gg. 07.30 Uhr Zur genannten Zeit kam es zwischen einem 22-jährigen Radfahrer aus Alfeld und einem vermtl. roten Kraftfahrzeug zu einem Unfall, bei dem der Radfahrer über den Lenker auf das Fahrzeug prallte und sich hierbei verletzte. Während der Radfahrer sich benommen aufrappelte, entfernte sich der andere Unfallbeteiligte von der Unfallstelle. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 160 Euro. Zeugen des Vorgangs werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter 05181/91160 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell