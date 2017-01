POL-HI: Falsche Dachdecker -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Gestern gegen 11:00 Uhr erschienen bei der 80-jährigen Geschädigten in der Triftstraße in Hildesheim zwei unbekannte Männer, die sich als Dachdecker ausgaben. Die Männer boten der Geschädigten an, das Dach zu reparieren. Das Angebot nahm die Frau, nachdem sie sich zu dritt den Dachboden angeschaut hatten, an und händigte den Männern eine niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus, mit der das notwendige Material gekauft werden sollte. Die Täter erschienen jedoch nicht zum vereinbarten Termin.

Die Täter wurden von der Geschädigten wie folgt beschrieben: 1.Person

- Dunkler Teint - Kurze dunkle Haare - Kräftige Statur - Etwa 175 cm groß - Mindestens 40 jahre alt - Akzentfrei Deutsch gesprochen - Keine typische Arbeitskleidung

2.Person

- Dunkler Teint - Kurze dunkle Haare - Schlank - Etwa 170 cm groß - Mindestens 40 jahre alt - Akzentfrei Deutsch gesprochen - Keine typische Arbeitskleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05121-939-115 an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell