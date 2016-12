POL-EN: Wetter - Polizei warnt vor Trickdiebinnen

Wetter (ots) - Am 29.12.2016, gegen 13.05 Uhr, sprachen zwei junge Frauen auf der Kaiserstraße in Höhe eines Hotels einen älteren Mann aus Stadtbergen an. Sie baten ihn um eine Geldspende. Während der Geschädigte Nachschau hielt, versperrte ihm eine der beiden Frauen mit einem Klemmbrett die Sicht. In der Zwischenzeit griff die andere Trickdiebin in die geöffnete Börse hinein und entwendet das Scheingeld. Anschließend stiegen die beiden Trickdiebinnen in einen anhaltenden Pkw ein und fuhren in Richtung Bahnhof davon. Täterbeschreibung: Sie sind etwa 18 und 20 Jahre alt, ca. 155 cm bis 165 cm groß, haben beide eine untersetzte Figur und dunkle Haare, sprechen mit Akzent die deutsche Sprache und tragen gepflegte graue Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02335/9166-7000.

