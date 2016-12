POL-HI: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Hildesheim (ots) - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen Nordstemmen (Ko.). Am Freitag den 30.12.2016, gegen 23:15 Uhr, befuhren ein 38 jähriger Hamelner und ein 25 jähriger aus Nordstemmen (in dieser Reihenfolge) die Bundesstraße 1 zwischen Klein Escherde und Heyersum in Richtung Hameln. Vermutlich aufgrund eines Liegenbleibers auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Hildesheim bremste der Hamelner sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab und schaltete sein Warnblinklich an. Der folgende Fahrzeugführer aus Nordstemmen erkannt die Verkehrssituation zu spät und fuhr versetzt auf das Fahrzeug des Hamelner auf, rollte an diesem vorbei, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Weiterhin soll dieser Pkw nach einem Überschlag auf dem angrenzenden Acker zum Liegen gekommen sein. Sowohl der Hamelner Fahrzeugführer, deren 16 jährige Insassin, sowie der Fahrzeugführer aus Nordstemmen zogen sich leichte Verletzungen zu, die ein Verbringen in Hildesheimer Krankenhäuser zur Folge hatten. Eine weitere 56 jährige weibliche Insassin im Fahrzeug des Nordstemmers blieb unverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf ca. 6000 Euro geschätzt.

