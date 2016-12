POL-HI: Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienwohnhaus

Hildesheim (ots) - Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienwohnhaus Nordstermmen (Ko.). Am Freitag den 30.12.2016, in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 23:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienwohnhaus an der Straße "An der Sporthalle". Im Objekt selber wurden dann sämtliche Räumlichkeiten aufgesucht und durchsucht. Das Wohnhaus wurde von den Tätern über eine Terrassentür wieder verlassen. Die zum Tatzeitpunkt sich nicht im Hause befindlichen, 57 und 58 jährigen Geschädigten konnten derzeit über mögliches Stehlgut noch keine Angaben machen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell