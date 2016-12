POL-HI: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Hildesheim Himmelsthür

Hildesheim (ots) - (aro) Am 29.12.2016, zwischen 13:00 und 19:00 Uhr, wurde in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Hoher Turm in Hildesheim eingebrochen. Die unbekannten Täter betraten das Grundstück und begaben sich auf die rückwärtige Gebäudeseite. Hier hebelten sie eine Terrassentür im Erdgeschoss auf gelangten so in die Wohnung.

Entwendet wurden Schmuck, Bargeld und Bekleidung. Die Schadenshöhe wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 05121/939115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell