POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth(vm):Der Geschädigte parkte am 24.12.2016, gegen 12.00 Uhr, seinen unbeschädigten Pkw Opel Zafira in schwarz auf dem Rewe-Parkplatz in der Bodenburger Straße in Bad Salzdetfurth. Gegen 13.00 Uhr fuhr er wieder nach Hause. Seitdem wurde der Pkw nicht mehr genutzt. Am 26.12.2016, als er seinen Pkw wieder nutzen wollte, habe er feststellen müssen, dass der Kotflügel vorn rechts eine Beschädigung aufwies. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Bei Hinweisen zu dem Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug bitte Meldung an die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell