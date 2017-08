POL-F: 170808 - 869 Frankfurt-Ostend: Diebe machen auf Baustelle große Beute

Frankfurt (ots) - (ka) An dem Wochenende von Freitag, den 04.08.2017, bis Sonntag, den 06.08.2017, brachen Diebe in ein Baustellengelände in der Peter-Behrens-Straße ein. Sie konnten anschließend mit ihrer Beute entkommen.

Insgesamt hebelten die unbekannten Diebe sechs Baucontainer auf dem noch unbebauten Baustellengelände auf. Aus vier Containern wurde nichts entwendet, aus den restlichen zwei Containern stahlen die Langfinger einen Desktop-Computer, einen Monitor, ein Netzteil für einen Laptop, einen Generator und einen Fernseher mit dazugehöriger Antenne. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

