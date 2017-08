POL-F: 170808 - 866 Frankfurt-Nordend: Sachbeschädigungen an Pkw

Frankfurt (ots) - (fue) Am Montag, den 7. August 2017, in der Zeit zwischen Mitternacht und 09.00 Uhr, zerkratzten ein oder mehrere unbekannte Täter im Nordend geparkte Autos. Die Fahrzeuge standen im Bereich des Bäckerweges zwischen Hausnummer fünf und 13. Die Beschädigungen befinden sich auf der jeweils rechten Fahrzeugseite in Hüfthöhe. Betroffen sind zwei VW Golf, zwei VW Polo, ein 3er BMW, ein Mini, ein Opel Astra sowie ein Volvo V50. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell