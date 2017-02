POL-F: 170201 - 119 Frankfurt-Ostend: 64-Jährige schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots) - (em) Eine 64-jährige Frau wurde am Montag, den 30. Januar 2017, mit schweren Verletzungen stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Vermutlich wurde sie von einem Auto angefahren.

Die 64 Jahre alte Frau überquerte am Montagabend gegen 19.35 Uhr auf der Höhe Grüne Straße an einer Fußgängerampel die Hanauer Landstraße. Kurze Zeit später wachte sie im Krankenhaus auf. Erinnerungen an den Vorfall hat sie nicht. Ermittlungen haben ergeben, dass sie von einem 46-jährigen Mann ins Krankenhaus gefahren worden ist. Laut Angaben eines Zeugen, sei die Dame beim Überqueren der Straße von einem Pkw angefahren worden.

Was sich konkret ereignet hat, ist bislang nicht bekannt. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510500 entgegen.

