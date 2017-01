POL-PDPS: Vorfahrt missachtet

Pirmasens (ots) - Ein Autofahrer aus dem Landkreis missachtete an der Einmündung Hans-Sachs-Straße/Lemberger Straße die Vorfahrt eines anderen PKW-Fahrers. Trotz dessen Ausweichversuchs kam es jedoch zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der Unfallverursacher muss mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell