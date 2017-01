POL-F: 170125 - 94 Bundesautobahn A3: Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen

Frankfurt (ots) - (em) Am Montag, den 23. Januar 2017, kam es im Feierabendverkehr zu einem Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Würzburg. Dabei wurde eine 29-Jährige leicht verletzt.

Gegen 18.00 Uhr fuhr ein 58 Jahre alter Lkw-Fahrer auf der mittleren Fahrspur. Als er auf die rechte Spur wechseln wollte, stieß der Lastwagen mit einem VW Golf zusammen. Dadurch kam der Pkw ins Schleudern und prallte nach links in die Betonleitwand. Dort kam der Golf zum Stehen. Der Fahrer des nachfolgenden Mercedes konnte rechtzeitig in die Bremsen treten, nicht jedoch der 26-jährige Kia-Fahrer. Dieser prallte in das Heck des Mercedes.

Aufgrund des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es staute sich zeitweise bis zu etwa 10 Kilometern.

Die 29-jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf über 10.000 Euro. Die Ermittlungen bezüglich des genauen Unfallhergangs dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell