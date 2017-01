POL-F: 170124 - 85 Frankfurt-Seckbach: Pkw-Brand

Frankfurt (ots) - (fue) Zwischen Montag, dem 23. Januar 2017, 21.00 Uhr und Dienstag, den 24. Januar 2017, 03.25 Uhr, kam es aus bislang noch unbekannter Ursache zu einem Pkw-Brand. Das Fahrzeug, ein Pkw der Marke Citroen Berlingo, stand zu diesem Zeitpunkt auf dem frei zugänglichen Hinterhof eines Anwesens in der Borsigallee. Ein Zeuge hatte die Feuerwehr telefonisch von dem Brand in Kenntnis gesetzt. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Der Citroen brannte völlig aus, der Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.000 EUR. Nach Angaben des Fahrers hatte er beim Abstellen des Wagens nichts Verdächtiges festgestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell