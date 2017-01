POL-F: 170122 - 78 Frankfurt-Bockenheim: Zusteller überfallen

Frankfurt (ots) - (fue) Am Freitag, den 20. Januar 2017, gegen 15.15 Uhr, war ein 54-jähriger Paketzusteller in der Straße Am Posthorn unterwegs.

Als er dabei war, ein Nachnahmepaket zuzustellen, wurde er von einem ihm unbekannten Mann angesprochen, welcher darum bat, das Paket übergeben zu bekommen, da es sich bei ihm um den Empfänger handeln würde. Als der 54-Jährige ihn um nähere Angaben bat, zog der Unbekannte eine Dose mit Pfefferspray aus der Jackentasche und sprühte den Zusteller damit ein. Schließlich riss er ihm noch das Paket aus den Armen und flüchtete damit in Richtung des Biegwaldes.

Bislang ist der Inhalt es Paketes noch unbekannt. Interessant in diesem Zusammenhang sind jedoch die Ausführungen einer in der Nähe wohnhaften Dame. Ihr wurde am vergangenen Donnerstag ein Paket zugestellt, dessen Annahme sie verweigerte, da sie nichts bestellt hatte. Der Absender des ebenfalls auf Nachnahme versendeten Gutes, ein Sportartikelversender aus dem Landkreis Plön, hatte hier eine Jacke im Wert von fast 900 EUR aufgegeben.

Vermutlich hatte der Täter Waren per Nachnahme an eine nicht existente Adresse Am Posthorn senden lassen und wollte diese auf besagten Weg in seinen Besitz bringen.

Er wird beschrieben als 20-24 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Dünne Gestalt, Mütze, insgesamt dunkel gekleidet, längere, schwarze Haare, Vollbart, vermutlich Nordafrikaner.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell