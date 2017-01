POL-NOM: 2 x Führen eines PKW unter Alkoholeinfluss

Einbeck (ots) - Einbeck, OT. Odagsen, Odagser Hauptstraße, Donnerstag, 19.01.2017, 15.45 Uhr und Einbeck, Am Friedhof, Donnerstag, 19.01.2017, 19.00 Uhr

Eine Polizeistreife aus Einbeck kontrollierte am Nachmittag zunächst einen PKW VW. Bei der Kontrolle wurde bei dem 72-jährigen Fahrzeugführer durch die kontrollierenden Polizeibeamten Alkoholgeruch festgestellt. Eine freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 0,54 Promille. Eine Weiterfahrt mit dem PKW wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Gegen ihn wird jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Nur gut 3 Stunden später wurde erneut bei einer polizeilichen Kontrolle in der Straße Am Friedhof in Einbeck, ein PKW-Fahrer aus Northeim kontrolliert, der unter dem Einfluss alkoholischer Getränke mit seinem PKW in Einbeck unterwegs war. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Kontrolle auch hier deutlich einen Alkoholgeruch bei dem 66-Jährigen wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 0,73 Promille. Auch dem Northeimer Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim/Osterode, übermittelt durch news aktuell