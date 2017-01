POL-F: 170115 - 50 Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen

Frankfurt (ots) - (re) Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Freitag, dem 13.01.2017, um 17.05 Uhr, auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Süden in Höhe des Westkreuzes ereignete, wurden drei Personen verletzt und sechs Fahrzeuge erheblich beschädigt.

Die 45 Jahre alte Fahrerin eines BMW befand sich auf der mittleren von drei Fahrspuren und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Hinter ihr fuhr ein 26 Jahre alter Mann in einem Ford. Er bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr in das Heck des BMW. Die 44 Jahre alte Fahrerin eines weiteren Ford wich dem unmittelbar vor ihr stattgefundenen Unfall nach links aus. Dort näherte sich jedoch ein 47 Jahre alter Mann in seinem Mini und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In die auf dem mittleren Fahrstreifen kollidierten Fahrzeuge prallten schließlich noch ein 19-Jähriger mit seinem Opel und eine 39 Jahre alte Audi-Fahrerin.

Die Fahrerin des BMW, des nach links ausweichenden Ford und die Audi-Fahrerin wurden leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieben die beiden linken Fahrspuren bis 19.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde auf der rechten Spur und der Standspur am Unfallort vorbeigeleitet. Dennoch löste sich der durch den Feierabendverkehr entstandene Stau erst gegen 20.00 Uhr wieder auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell