POL-F: 170115 - 49 Frankfurt-Innenstadt: Trickdieb will zum zweiten Mal zuschlagen - Festnahme

Frankfurt (ots) - (re) Aufmerksamen Angestellten eines Modegeschäftes in der Goethestraße ist die Festnahme eines Trickdiebes am Freitag, dem 13.01.17, zu verdanken, der dort bereits im Dezember zwei hochwertige Jacken gestohlen hatte.

Am 23.12. 2016 gelangte der Mann in den Besitz zweier Jacken im Wert von 2.500 Euro und konnte unerkannt flüchten. Nun wollte er offenbar erneut zur Tat schreiten. Noch während er sich im Geschäft umsah, wurde die Polizei alarmiert und konnte den 43 Jahre alten Mann vor Ort festnehmen. Die Ermittlungen zum Verbleib der gestohlenen Jacken dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell