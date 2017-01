POL-F: 170110 - 31 Frankfurt-Bornheim: Brennende Gartenhütte durch falschen Umgang mit Gaskocher

Frankfurt (ots) - (ne) Tragischerweise ist am gestrigen Nachmittag gegen 16:15 Uhr eine Gartenhütte im Bodenweg in Brand geraten, nachdem die 45-jährige Bewohnerin zum Aufwärmen der Hütte einen Gaskocher in Betrieb nahm. Die gleichaltrige Besitzerin der Gartenlaube hatte der eigentlich wohnsitzlosen Frau ihre Hütte zur Verfügung gestellt. Beim Versuch das kleine Häuschen mit dem Gaskocher ein bisschen aufzuwärmen, brach plötzlich Feuer aus und setzte die gesamte Hütte binnen weniger Minuten in Vollbrand. Die 45-Jährige konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand auf den unsachgemäßen Gebrauch des Gaskochers zurückzuführen sein. Die nun erneut wohnsitzlose Frau kam bei einem anderen Hüttenbewohner unter.

