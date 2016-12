POL-F: 161223 - 1220 Frankfurt-Dornbusch: Zigarettenautomat gesprengt

Frankfurt (ots) - (re) Durch einen heftigen Knall wurden Anwohner in der Wolfhagener Straße in der vergangenen Nacht um 02.50 Uhr aus dem Schlaf gerissen.

Ein auf einer Grünfläche an einem Metallpfosten installierter Zigarettenautomat wurde durch drei bislang unbekannte Täter aufgesprengt. Zeugen sahen die Männer nach der Tat weglaufen. Sie erbeuteten mehrere Schachteln Zigaretten. An den Inhalt der Geldkassette gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Womit der Automat aufgesprengt wurde, steht noch nicht fest. Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 069-75553111 entgegen.

