POL-HA: Handy von der Fensterbank geklaut

Hagen (ots) - In der Adolfstraße hat ein bislang unbekannter Täter am Montagabend eine günstige Gelegenheit genutzt und ein Mobiltelefon entwendet. Eine 30-jährige Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung hatte bei offenen Fenster das Gerät zum Laden auf die Fensterbank gelegt. Der Dieb griff in der Zeit zwischen 20.00 und 20.20 Uhr einmal im Vorbeigehen kurz in die Wohnung und war bereits mit seiner Beute verschwunden, bevor die Geschädigte den Diebstahl bemerkte. Zeugenhinweise bitte an die 986 2066.

