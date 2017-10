POL-HA: Mit Haftbefehl gesucht - Mann versteckt Ausweis in Unterhose

Hagen (ots) - Am Freitag, 06.10.2017, nahmen Zivilfahnder der Hagener Polizei einen 36-Jährigen fest. Gegen 18.20 Uhr kontrollierten sie den Mann auf der Minervastraße in Wehringhausen. Er log die Beamten zunächst an und erklärte, dass er keinen Ausweis mit sich führe. Stattdessen gab er mündlich Personalien an. Die Beamten überprüften die Daten, die zunächst zu stimmen schienen. Aufgrund des nervösen Verhaltens des Hageners durchsuchten ihn die Polizisten. Dabei fanden sie in der Unterhose des Mannes einen Personalausweis. Schnell kam heraus, dass der 36-Jährige mit einem Haftbefehl (über anderthalb Jahre Haft) gesucht wurde. Die zuvor angegebenen Daten waren die eines Freundes.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell