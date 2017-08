POL-HA: Diebstahl in Vorhalle - Zwei Männer festgenommen

Hagen (ots) - Am Dienstag, 08.08.2017, kam es zu einem Ladendiebstahl in Vorhalle. Gegen 15.00 Uhr beobachtete ein 60-jähriger Detektiv in der Weststraße, wie zwei Männer (24, 32) mehrere Kleidungsstücke aus den Regalen entnahmen. Mit einer Kneifzange entfernten sie die Sicherungsetiketten und steckten die Ware in Taschen. Damit gingen sie aus dem Geschäft, wo sie der Detektiv aufhielt und die Polizei rief. Die Beamten ermittelten, dass beide Männer bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung traten. Aufgrund bestehender Haftgründe nahmen die Polizisten die Männer vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell